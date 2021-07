Malgré l’élimination en quarts de l’Euro, les Diables rouges devraient conserver leur place de N.1 au classement Fifa

Les Diables rouges ont malheureusement quitté l’Euro 2020 au stade des quarts de finale, éliminés par l’Italie. Maigre consolation tout de même pour l’équipe nationale belge : elle devrait garder sa place de N.1 mondial au classement Fifa.

Nos confrères du Nieuwsblad ont sorti leur calculette pour déterminer à quoi ressemble le Top 10 en ce lundi 5 juillet, alors qu’il reste encore les demies et la finale de l’Euro à disputer. La Belgique profite quelque peu des règles déterminées par la Fifa pour établir ce ranking qui tient compte de la force relative des deux adversaires. Une victoire face à une équipe bien classée ramène plus de points, alors qu’une défaite contre une nation forte coûte moins d’unités au bout du compte.

Au cours de cet Euro, trois des cinq adversaires des Diables figuraient dans le Top 10 mondial. Dès lors, les succès contre le Danemark (10e) en phase de groupes et le Portugal (5e) en 8es ont permis à la Belgique d’accumuler de précieux points. La défaite face à l’Italie, 7e, n’est quant à elle pas si préjudiciable.

La France, qui ne comptait que 26 points de retard sur la Belgique avant le tournoi, va, elle, perdre du terrain puisqu’elle n’a remporté qu’un seul match dans cet Euro avant de se faire sortir en 8es par la Suisse, 13e. L’Italie, l’Angleterre (4e), l’Espagne (5e) et le Danemark, le carré finale de la compétition européenne, ne sont quant à eux pas en mesure de passer devant, rapportent le Nieuwsblad.

Finalement, le concurrent le plus dangereux pour cette place au sommet de la hiérarchie mondiale est le Brésil. La Seleçao est actuellement en demies finale de la Copa America et cette belle performance devrait déjà lui permettre de souffler la place de 2e à la France. Néanmoins, le trône ne devrait tout de même pas revenir à Neymar et ses équipiers même en cas de victoire finale.

Pour rappel, ce classement Fifa a une fonction très importante pour les nations : au-delà du prestige, il détermine les places de têtes de séries pour les compétitions internationales et donc, concernant nos Diables rouges, pour la Coupe du monde 2022. Le prochain classement sera publié le 12 août 2021.