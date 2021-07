Voyages: le point sur les régions en zone rouge et à très haut risque

A chaque pays, son code couleur. Chaque semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour sa carte des voyages.

En ce début de vacances d’été, les règles en matière de voyages sont parfois difficiles à suivre. Voici la liste des zones rouges, des zones rouges à très haut risque ainsi que les règles associées à chacune de ces zones.

Chaque semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour sa carte des voyages. A chaque pays, son code couleur. Lorsqu’un pays ou une région est coloré en rouge, cela signifie qu’il s’agit d’une zone où le risque d’infection au covid est très élevé pour les individus. Malgré ce risque, il n’est pas interdit de s’y rendre ni d’en revenir.

Au sein de l’Union européenne et de l’espace Schengen, seules quelques régions sont en rouge. En Espagne, c’est le cas des régions d’Aragon, de Catalogne, de Valence, de Melilla, de La Rioja, la Cantabrie et des îles Canaries. La totalité de l’île de Chypre l’est également. Alors que la France métropolitaine est en vert, la Guinée française et l’île de la Réunion sont, quant à elles, en rouge.

Zone à très haut risque

Les pays dits « à très haut risque » sont les pays pour lesquels la Belgique a émis une interdiction de se déplacer, directement ou indirectement, vers le territoire belge. Néanmoins, il existe des exceptions. Les personnes ayant la nationalité belge, ayant leur résidence principale sur le territoire, ayant un(e) conjoint(e) ou partenaire de la nationalité ou résidant en Belgique… Ces conditions sont détaillées ici. Pour ces exceptions, des mesures plus strictes sont d’application à l’arrivée sur le territoire.

Parmi les pays considérés comme zone à très haut risque, on retrouve l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la République démocratique du Congo, le Royaume-Uni, la Russie, le Pérou, l’Argentine et la Tunisie.