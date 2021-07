Euro 2020: face à la Belgique en quarts, l’Italie a fait perdre plus de 15 minutes de jeu en fin de match

La Belgique a quitté l’Euro 2020 au stade des quarts de finale vendredi, éliminée par l’Italie sur le score de 2-1. En fin de partie, les Diables rouges ont parfaitement été muselés par la Squadra Azzura qui, même en ayant laissé le ballon à l’adversaire, n’a jamais perdu le fil du match. Mais aussi, en tirant une ficelle qui a de quoi frustrer certains : le gain de temps.

Plusieurs observateurs du match se sont amusés à calculer le temps de jeu réel de ce Belgique – Italie à partir de la 70e minute. Et le résultat est saisissant : entre 71’15 et 97’00, il n’y a eu que 10’47 de jeu réel sur les 25’45. Soit moins de la moitié ! Entre les relances à rallonge du gardien, les changements effectués par Mancini, les blessures et les crampes des uns et des autres : tout était là pour gagner du temps côté italien. Même les médecins de l’équipe semblaient entraînés dans cette tactique, prenant plus d’une minute à intervenir alors que le gardien Donnarumma était au sol et demandait de l’aide après un choc avec Axel Witsel à la 92e… avant de reprendre place dans sa cage.