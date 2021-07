Etiquetage russe : les producteurs de champagne interpellent Paris et Bruxelles

Les producteurs de champagne, "scandalisés" par la nouvelle législation russe sur l'étiquetage du champagne, ont interpellé lundi les diplomaties française et européenne pour intervenir dans ce dossier épineux.

"Les Champenois en appellent aux diplomaties française et européenne pour obtenir la modification de cette loi inacceptable", écrit le comité champagne, qui regroupe vignerons et maisons de champagne, dans un communiqué.

Une nouvelle loi russe signée vendredi par le président Vladimir Poutine oblige les distributeurs de marques de champagne à inscrire sur la contre-étiquette, placée au dos de la bouteille, la mention "vin pétillant".

Selon le Comité Champagne, "si les vins de Champagne conservent le droit exclusif d'utiliser le nom " Champagne " en caractères latins sur l'étiquette principale", cette nouvelle loi les oblige à renoncer au terme " Shampanskoe " - traduction du nom Champagne en russe - et à se présenter sous le terme vin pétillant en caractères cyrilliques sur la contre-étiquette".

En revanche, cette loi prévoit que les producteurs russes, eux, pourront utiliser le terme de Shampanskoe: "seuls les vins effervescents russes auront désormais le droit d'utiliser" ce nom, selon le Comité Champagne.

"Cette réglementation n'assure pas aux consommateurs russes une information claire et transparente sur l'origine et les caractéristiques des vins", assure-t-on de même source, regrettant que cette loi "remette en cause plus de vingt ans de discussions bilatérales entre l'Union européenne et la Russie sur la protection des appellations d'origine".

Regrettant de n'avoir pas été informé de la mise en place de cette nouvelle législation par les autorités russes, le Comité Champagne, qui rappelle que cette appellation "est protégée dans plus de 120 pays", se dit "déterminé à poursuivre les discussions avec les autorités russes pour obtenir le droit exclusif à l'usage du nom Champagne sur le territoire russe.

Appellation d'origine contrôlée, le terme "champagne" est jalousement défendu par la France, qui rappelle que le vin doit provenir d'un périmètre précis dans la région du même nom pour avoir droit de s'en prévaloir.