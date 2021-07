Faible engouement pour le premier week-end des trains Côte Express

La SNCB a comptabilisé environ 750 réservations sur l’ensemble du week-end pour les « Côte Express », ces trains directs vers le littoral sur réservation, indique-t-elle lundi. Le mauvais temps a sans aucun doute joué un rôle sur ces chiffres, les trains classiques vers la mer ayant également attiré peu de monde pour cette époque de l’année. Opérationnellement et logistiquement, tout s’est bien déroulé, selon l’entreprise ferroviaire.

Durant tout l’été, la SNCB proposera son offre Côte Express, c’est-à-dire des trains directs vers la Côte pour lesquels il faut réserver une place. Le week-end, il y a 20 services quotidiens (10 le matin en direction de la Côte et 10 le soir dans l’autre sens). Des trains circulent entre Liège-Guillemins et Ostende, entre Gand-Saint-Pierre et Blankenberge, entre Anvers-Central et Blankenberge, et entre Bruxelles-Midi et Ostende, La Panne et Knokke. Les jours de semaine, seule la liaison entre Bruxelles-Midi et Ostende (deux allers et deux retours) est assurée par le Côte Express.

Le coût est de 1 euro par trajet en plus du prix normal du billet. Les enfants de moins de 12 ans, qui peuvent normalement monter gratuitement dans le train lorsqu’ils sont accompagnés, doivent également payer ce supplément. Les réservations sont closes 15 minutes avant le départ du train.