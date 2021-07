Pairi Daiza présente sa nouvelle Grotte aux manchots (photos)

Pairi Daiza a présenté officiellement ce lundi son nouvel espace, la Grotte aux manchots, désormais accessibles à tous les visiteurs. Depuis la réouverture des espaces intérieurs, seuls les locataires des chambres avec vue sur la Grotte pouvaient en profiter. Ce nouveau territoire de 850 m2 accueille 12 manchots, 5 mâles et 8 femelles âgés de 1 à 35 ans. Les manchots papous, qui viennent de l’Antarctique forment une espèce menacée dans son habitat naturel.

Pairi Daiza

Cette espèce pourrait être rejointe plus tard dans l’année par des gorfous sauteurs et des manchots royaux. Sur les 850 m2, seuls 350 m2 sont accessibles aux visiteurs. Le territoire est divisé en trois parties : l’île qui permet un comportement territorial et une appropriation pour les couples, le bassin d’une profondeur variable de 3 à 80 cm afin de déployer leur capacité de nage et la mezzanine (ou promenade) qui recrée le processus dynamique de recherche de nourriture.

Pairi Daiza

Afin de permettre aux visiteurs d’observer les manchots, différents points de vue ont été aménagés : de plain-pied avec la colonie sur l’île, en vision subaquatique et en hauteur, le long de la mezzanine des manchots. Quatre chambres ont été aménagées dans l’espace et un bar avec vue sur l’ensemble du territoire vient compléter le projet.