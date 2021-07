Météo: alerte jaune sur tout le pays avec des rafales de vent jusqu’à 75 km/h ce mardi

Par la Rédaction et Belga

L’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a annoncé une alerte jaune pour des vents forts ce mardi, et ce, sur tout le territoire.

Au cours de la journée de mardi, nous entrerons temporairement dans un champ de vent assez fort sur le flanc sud d'une dépression sur les îles Britanniques. On attend des rafales de vent jusqu'à 70 à 75 km/h, voire un peu plus au littoral. En fin d'après-midi et en soirée, la force du vent diminuera rapidement.

Mercredi, le ciel sera toujours nuageux, mais le temps restera sec dans la plupart des régions, à l’exception de quelques averses locales. Les maxima varieront de 19 °C sur les hauteurs et à la mer à 21 ou 22 °C ailleurs. Le vent sera de nouveau faible à modéré.