Le conseil d’Anelka à Mbappé pour gagner le Ballon d’Or: «Il faut quitter la France»

Kylian Mbappé aurait annoncé à son club, le PSG, qu’il ne souhaiterait pas prolonger son contrat après 2022, lançant une vague de rumeurs à propos de son futur dans le monde du ballon rond. Pour Nicolas Anelka, cette décision est logique. « Si tu ambitionnes les plus grands honneurs, tu dois quitter le PSG tôt ou tard. Quoi que tu fasses de bien à Paris, quelqu’un pourra toujours lancer : OK, tu as été bon avec le PSG, mais ce n’était que la France », a commenté le Français dans le média The Athletic. « Bref, pour remporter le Ballon d’Or, il faut affronter les meilleurs. Et en Ligue 1, on ne peut pas dire qu’on joue toujours contre les meilleurs ».

Pour lui, le championnat le plus relevé, c’est la Premier League. « Des clubs comme Chelsea, Arsenal, Liverpool Man United ou City sont au top. Tout comme le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne. Dans ces championnats, c’est plus simple de marquer les esprits ».

Auparavant, Mbappé devra oublier le penalty raté avec la France à l’Euro 2020, synonyme d’élimination dès les 8es de finale pour les Bleus face à la Suisse. « Rater un dernier tir au but, c’est une cicatrice qui marque et qui marquera toujours. Les tirs au but sont très cruels. Cela m’est arrivé aussi. La seule chose qu’il y a à faire, c’est travailler, travailler, travailler pour marquer de nouveau et commencer à oublier. Mais en réalité on n’oublie jamais. Moi je n’ai jamais oublié et je n’oublierai jamais ».