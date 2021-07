Festivals de l’été: le Parklife de Werchter et les autres

L’an dernier, Rock Werchter était devenu un Zomerbar pour 200 personnes – avec service de bar à table et distanciations de rigueur – qui avait permis à de nombreux artistes belges (d’Arno à Selah Sue) de se produire au profit du fonds d’entraide #LIVE2020. Cette année, avec une situation sanitaire permettant d’accueillir jusqu’à 2.500 personnes dans le respect des normes sanitaires, le parc de Werchter va à nouveau résonner de décibels sous le nom de Werchter Parklife.

Du 1er juillet au 1er août, on pourra y apprécier une programmation très riche, quoique flamande à une exception (Charles !) près, à savoir Balthazar (1/07), Goose (2 et 15/07), Arsenal (3/07), Lil Kleine et Ronnie Flex & The Fam (4/07), Black Box Revelation et Equal Idiots (4/07 et 1/08), Bazart (8/07), Gabriel Rios (9/07), Bart Peeters & De Ideale Mannen (10/07 et 29/07), Tourist le MC (11/07), Blackwave., Emma Bale et Charles (16/07), Compact Disk Dummies, Ruben Block et De Mens (17/07), Jasper Steverlinck et Portland(18/07), Alex Agnew (22/07), Zwangere Guy (23/07), Whispering Sons et Millionaire (24/07), Snelle & de Lieve Jongens band et Metejoor (25/07), The Color Grey et Selah Sue (30/07) et Niels Destadsbader (31/07).

Le jeudi et le vendredi, un concert aura lieu en soirée. Le samedi et dimanche, il y aura des concerts l’après-midi et le soir. Les visiteurs seront accueillis par bulle. Les tickets pour les concerts ne sont vendus que par lots de quatre tickets. Chaque bulle de quatre sera installée dans un espace distinct, au sein de l’arène en forme de demi-lune constituée d’un parterre et d’une tribune. Les boissons ainsi qu’une sélection de restauration seront commandées sans contact et servies à table. Tous les ingrédients seront donc réunis pour accueillir en toute sécurité près de 625 bulles festives par concert.

Werchter, comme d’habitude, pense à tout : les horaires des concerts seront adaptés pour pouvoir intégrer le championnat de football au programme de ce Parklife 2021.

En ce qui concerne Rock Werchter, qui devait accueillir, du 1er au 4 juillet 2021, notamment Pearl Jam, Gorillaz, Red Hot, Pixies, Alt-J et 21 Pilots, le festival est reporté au 30/06-3/07/22, avec, déjà confirmé, Pearl Jam. Les tickets achetés en 2020 et/ou 2021 restent valables, tout comme ceux de TW/Classic, à la différence que le festival prévu en 2020 avec Paul McCartney reviendra le 25/06/22 avec, cette fois, Nick Cave & the Bad Seeds, Placebo, Sleaford Mods et Whispering Sons.

Infos : www.rockwerchter.be, www.twclassic.be et www.werchterboutique.be

Pukkel et TMRLD comme si de rien n’était

La date de « libération » du 13 août, décidée par le Codeco du 11 mai, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Comme s’il s’agissait de favoriser les deux derniers gros festivals flamands de l’été, Tomorrowland ayant anticipé en reportant son édition 2021 de fin juillet à fin août. Certains sont même allés jusqu’à rappeler que le Pukkelpop de Kiewit est dirigé par Chokri Mahassine, ex-député régional et membre de Vooruit (le parti de M. Frank Vandenbrouk, ministre fédéral de la Santé), tandis que Tomorrowland est le seul festival belge à avoir jamais reçu la visite du couple royal ou du gouvernement au grand complet. On appelle ça du lobbying !

Toujours est-il que le Pukkelpop pourra – a priori – se tenir avec une capacité de fréquentation totale, du 19 au 22 août, la prévente ayant été lancée sans qu’un seul nom ne soit annoncé à l’affiche.

L’an dernier, les organisateurs de Boom avaient monté un « Around the World. The Digital Festival » entièrement sur leur site internet, avec des artistes se produisant dans un environnement 3D. Avant même d’étudier la possibilité d’accueillir 75.000 personnes par jour les week-ends du 27 au 29 août et du 3 au 5 septembre (sans imaginer que les bourgmestres NV-A de Boom et Rumst puissent leur jouer un vilain tour en interdisant la tenue du festival), TMRLD a de toute façon annoncé le retour de sa formule numérique, les 16 et 17 juillet. Afrojack, Alan Walker, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Kölsch, Lost Frequencies, Tale Of Us et bien d'autres se produiront pendant Tomorrowland Around the World 2021.

Cette année encore, Tomorrowland ne sera que virtuel. - D.R.

Le lieu virtuel est l’île féerique de Papilionem, adapté aux fuseaux horaires, où se produiront plus de quarante artistes électro sur dix scènes numériques. L'île numérique 3D en forme de papillon de Tomorrowland Around the World 2021 est accessible via PC, laptop, smartphone ou tablette sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle pour profiter des nombreux feux d'artifice et shows laser iconiques qui font la réputation de Tomorrowland. Quant au « vrai » festival, les organisateurs ont préféré jeter l’éponge en reportant le rendez-vous à De Schorre à 2022 sous le nom de « The Reflection of Love ».

Infos : www.pukkelpop.be et www.tomorrowland.com

Le Roots & Roses se réinvente

Depuis maintenant plus de dix ans, le Roots & Roses est un rendez-vous privilégié pour les amateurs de rock et de blues au sens large, dans un cadre bucolique. Le tout le long de la Dendre, à l’ombre du prestigieux Hôpital Notre-Dame à la Rose au centre de Lessines. L’an dernier, le festival avait jeté l’éponge mais cette fois, il nous revient avec une Summer Edition plus ambitieuse que jamais, du 23 au 25 juillet, avec ses deux célèbres facettes : un Roots plus acoustique fait de folk, blues, boogie et country, et un Roses plus électrique et musclé s’ouvrant au rock’n’roll et au garage..

Romano Nervoso sera au Roots & Roses le 23 juillet. - D.R.

Le 23 juillet, on retrouvera en tête d’affiche de la soirée d’ouverture Black Box Revelation, précédé de Romano Nervoso. Deux formations, une flamande et une wallonne, qui ont écrit de beaux moments des éditions passées du Roots & Roses. Les 24 et 25 juillet, quatorze groupes se succèderont sur scène. Avec un mix de noms qui ont fait l’histoire du festival et d’artistes attendus depuis plusieurs années déjà. On pourra compter sur Delgres, Leyla McCalla, Powersolo ou encore une prestation inattendue de Fifty Foot Combo.

Le Roots & Roses Summer Edition s’intègre dans le cycle “Summer Nights Fever”, un festival qui aura lieu tout l’été et qui rassemblera, au Centre culturel René Magritte, quelques grands noms, comme Dick Annegarn le 14/07, Jasper Steverlinck le 15/07, Bony King Of Nowhere le 16/07, BJ Scott le 17/07, Ruben Block le 20/07, Hooverphonic le 6/08, Milow le 13/08, Typh Barrow le 14/08, Wim Mertens le 20/08, Axelle Red le 21/8, Girls In Hawaii le 28/08, Suarez le 29/08...

Roots & Roses Summer Edition, Hôpital Notre-Dame à la Rose, place Alix de Rosoit, 7860 Lessines. Prix : 32 € par jour / Pass 3 jours : 75 € / pass 24 et 25 juillet : 55 €. L’organisation affinera les protocoles d’accueil selon les annonces éventuelles

en la matière. Infos: www.rootsandroses.be et www.ccrenemagritte.be

Des Francofolies aux Belgofolies

L’an dernier, la Fête nationale autour de laquelle s’organisent traditionnellement les Francofolies était bien triste. Un nouvel été sans musique à Spa ? Pas question, ont répondu les organisateurs qui annoncent pour cet été six jours de musique dans la salle du Casino, du 20 au 25 juillet, avec vingt-six artistes belges, des têtes d’affiche et des révélations. Les Belgofolies de Spa accueilleront notamment Typh Barrow, Loïc Nottet, Hooverphonic, Suarez, Sharko, Ykons, Glauque et Saule, dans le respect des restrictions imposées par les protocoles covid, le nombre de places disponibles et la capacité d’accueil étant limités.

Avant d’être annulées, les Francofolies ‘21 prévoyaient, du 22 au 25 juillet, la présence des Français Soprano, Vitaa & Slimane, Clara Luciani, Christophe Maé et Marc Lavoine. Ce dernier, comme Feu ! Chatterton ou Philippe Katerine (deux artistes qu’on a pu voir au Printemps de Bourges consacré pour l’essentiel aux artistes français), sera malgré tout à l’Arena 5 bruxelloise. Les autres tourneront en France.

Le Codeco trop tardif du 11 mai n’a pas permis aux Francos de se tenir en plein air avec les jauges habituelles. D’où la décision de s’en tenir à des Belgofolies en salle et assis.

Ce qui ne veut pas dire qu’aucun artiste français ne viendra cet été en Belgique. Ainsi, la nouvelle salle en plein air du Heysel, Arena 5, a-t-elle annoncé la présence de : Véronique Sanson le 22/7 ou encore Ibrahim Maalouf le 29/7. Tout cela avant les Nuits Botanique qui se tiendront du 8 au 26 septembre, avec Emily Loizeau, Pomme, Prudence, Requin Chagrin, Poupie, Sébastien Tellier, Yelle, Camille ou encore Tim Dup, en plus des artistes belges et anglo-saxons habituels. Ben Mazué sera bien au W : halll le 26/9 et Alain Souchon le 30/9 à Forest National. Le Feel Good Festival d’Aywaille annonce quant à lui la présence, du 2 au 5/9, de Gims, Vianney, Girac et Black M.

Typh Barrow sera aux Belgofolies de Spa en piano solo. - MATHIEU GOLINVAUX.

Signalons aussi que Pomme sera au Théâtre Royal de Mons le 4 septembre 2021 et Feu ! Chatterton au Théâtre Le Manège le 24 mars 2022.

Les Francofolies de Spa se consoleront au sein de la Confédération des Francofolies qui regroupe six festivals indépendants autour du globe. En plus de créer et animer un réseau de coopération à l’échelle internationale, de favoriser la circulation des artistes francophones et de valoriser la chanson par des actions et des projets culturels et éducatifs, la Confédération a créé la plateforme Francofolies.org. On peut dès à présent y retrouver onze artistes coup de cœur pour 2021, Rive et Glauque étant les représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos : www.francofolies.be

Ceci n’est pas La Semo mais bien Ronquières

Ceci n’est pas La Semo, c’était en 2020. Cette année, du 9 au 11 juillet au parc d’Enghien, on aura droit à Ceci n’est toujours pas Le Semo. Un mini-festival calqué sur le modèle covidsafe de l’an dernier, respectant les exigences sanitaires en vigueur. Le public, constitué en bulles, pourra se promener dans le parc selon un parcours défini, émaillé de scène où les attendent Saule, La Rue Ketanou, L’Impératrice, La Yegros, David Numwami et beaucoup d’autres... Le festival « normal » est déjà annoncé pour les 8, 9 et 10 juillet 2022.

Ronquières aussi a dans un premier temps annoncé son report en 2022, avant de faire marche arrière en apprenant la décision du codeco du 11 mai d’ouvrir, dès le 13 août, la jauge des festivals en plein air de 5.000 à 75.000 personnes par jour. Le festival aura donc bien lieu, de façon normale, les 14 et 15 août prochains, sans masque ni distanciation et sans limite de jauge mais bien avec des conditions d’accès strictes. Pour pouvoir assister au festival, il faudra présenter un « Covid Safe Ticket » (vaccination complète + 2 semaines minimum, test PCR de moins de 72 heures ou attestation de guérison). Seront à l’affiche, le samedi Roméo Elvis, Pomme, Dionysos, The Magician, Black Box Revelation, Sharko, Charles... et, le dimanche, Woodkid, AaRON, L’Impératrice, La Felle, 47Ter, Lola Marsh, Aurel, etc. Les billets déjà achetés en 2021 seront bien entendu valables pour cette édition ou échangeables contre un voucher pour 2022.

Esperanzah et Solidarités malgré tout

On ne pensait pas les voir cet été mais si la forme et la taille seront réduites, aussi bien Esperanzah que les Solidarités ont malgré tout fait l’effort de proposer à un public réduit quelques concerts. L’abbaye de Floreffe, les 31 juillet et 1er août, résonnera donc bien d’un « petit Esperanzah » avec un « covid safe ticket » en guise d’accès.

Infos : www.esperanzah.be et www.lafetedessolidarites.be

Les Nuits Solidaires

Après de nombreuses semaines de réflexion et de travail marquées par l’incertitude, les Solidarités annoncent Les Nuits Solidaires ! Un événement plus intime en lieu et place de la 8e édition des Solidarités reportée en 2022. Au programme, du 26 au 29 août à la Citadelle de Namur, quatre soirées de solidarité et de vivre-ensemble rythmées par des concerts au cœur du somptueux théâtre de Verdure avec Les Innocents, Pomme, Raphael, Suzane, Noé Preszow, Claire Laffut, Delta, Charles, Doria D, Coline & Toitoine, Chicos y Mendez et Winter Woods.

Outre l’affiche musicale, un véritable Village solidaire accueillera le public avec notamment des débats qui s’intéresseront aux grands enjeux de notre société, plusieurs expositions, un village associatif, des animations qui feront la part belle à l’univers hip-hop ou encore une terrasse estivale et conviviale pour une pause bien méritée entre deux activités. Le tout dans le respect des normes sanitaires qui seront applicables fin août.

Couleur Café devient Gate

Déjà absent l’an dernier, Couleur Café ne pouvait pas manquer d’être présent cet été. Il nous revient donc avec un nouveau nom, Gate, un nouveau lieu, le site industriel Studio CityGate à Anderlecht (Petite-Île 1) et de nouvelles dates, le dernier week-end d’août et le premier week-end de septembre.

Le Gate s’annonce comme un petit Couleur Café avec ses habituels ingrédients : les influences mondiales, la fête et des musiques de qualité et ce, pendant huit jours, du jeudi 26 au dimanche 29 août et du jeudi 2 au dimanche 5 septembre 2021.

Ce vendredi 2 juillet, les organisateurs lanceront sur leur site les préventes et révéleront l’affiche rap, reggae, dub, soul, jazz et funk, par des artistes « amis » plutôt belges. Avec fanfares, expos interactives, graffitis en direct et des cuisines succulentes dans un décor industriel mis à l’honneur pour un nombre réduit d’heureux privilégiés.

Infos : www.gate.couleurcafe.be

Arena 5, faux festival

Un petit nouveau qui déclare d’emblée : nous ne sommes pas un festival ! Son nom ? Arena 5. Son organisateur ? Brussels Expo. Qui s’est inspiré de la place Saint-Pierre à Gand pour créer, l’été, devant le Palais 5 du Heysel, une salle de concert en plein air. Cette année, Arena 5 sera un peu particulier avec une jauge qui dépendra des autorisations sanitaires. On part sur une base de 2.500 personnes assises, du 22 juillet au 12 septembre.

Arena 5 proposera des concerts grand public, avec une billetterie séparée par concert (pas de pass ni de forfait donc) à commencer par Véronique Sanson le 22/7, Marc Lavoine le 25/7, Feu ! Chatterton le 28/7, Ibrahim Maalouf le 29/7, Philippe Katerine le 30/7, Morcheeba le 31/7, Raphael et Suarez le 5/8, Loïc Nottet le 6/8, Bart Peeters & De Ideale Mannen le 12/8, Clouseau le 22/8, Hooverphonic le 25/8, K’s Choice le 26/8, Jasper Steverlinck le 27/8, Trixie Whitley le 28/8, Valko et Asaf Avidan le 29/8 et Caetano Veloso le 30/8.

Infos et tickets : www.bruxelles.be/arena-5

Lokerse et Dranouter: les Flamands d’abord!

Comme le Parklife de Werchter, les Lokerse Feesten et le Dranouter Festivals présenteront une édition 2021 constituée d’artistes exclusivement flamands. Du 30 juillet du 8 août, du côté du Grote Kaai de Lokeren, on aura droit à une édition covidsafe. Durant dix jours, par bulles de quatre personnes, chacun devra préserver la distanciation sociale de rigueur. Au sein de cette bulle tout le monde pourra se tenir debout et danser. Au programme, on a pour le moment Arsenal (dimanche 1er août), Hooverphonic (lundi 2), Brihang & Het Zesde Metaal (mercredi 4), Bart Peeters (vendredi 6, en après-midi et soirée), Clouseau (samedi 7, également deux fois) et Gabriel Rios et Novastar (dimanche 8).

Hooverphonic sera aussi bien à Lokeren qu’à Dranouter. - DR

Dranouter 2021 devient le « coronarien » Dranouter Zomersessies XL. Du 5 au 8 août, cinq artistes par jour viendront se présenter au public. Parmi lesquels : Hooverphonic, Flip Kowlier, Bart Peeters en Het Zesde Metaal, Yevgueni, Willem Vermandere, Stef Kamil Carlens, Absynthe Minded, Kapitein Winokio… Le tout à plus petite échelle, sur un podium pour 2.500 personnes par jour, avec la possibilité d’avoir 625 bulles de quatre personnes.