Bourse de Bruxelles - Aperam soutient un BEL 20 en légère baisse

Avec une nouvelle progression de 3,8% mardi vers 11h00, Aperam (47,30) soutenait l'indice BEL 20 qui avait viré de 0,2% dans le rouge en s'inscrivant à 4.166 points avec 12 de ses éléments en baisse.

AB InBev (60,04) et KBC (65,56) pesaient sur la tendance en reperdant 0,6% chacune, Ageas (47,08) reculant de 0,8%. Solvay (108,45) et UCB (88,30) valaient 0,4 et 0,6% de moins que lundi, Galapagos (57,34) perdant 0,9% alors que arGEN-X (258,10) récupérait 0,2%. Proximus (16,51) était en baisse de 0,3% et Telenet (32,60) en hausse de 0,5%, Orange Belgium (19,30) cédant par ailleurs 0,1% tandis que Bpost (10,42) gagnait 0,4%. Sofina (370,60) repartait de 1% à la hausse tandis que Colruyt (47,04) reperdait 0,8%.

Hors indice, Nyrstar (0,38) plongeait de 6% alors qu'une appréciation favorable faisait bondir Lotus Bakeries (4.865,00) de 3,5%. Euronav (8,29) gagnait 2,5% supplémentaires tandis que Balta (2,87) remontait de 1,8%, ce que perdait Ontex (10,33), D'Ieteren (107,00) reperdant 1%. Acacia Pharma (2,53) rendait également 4,7%, Mithra (21,45) et Nyxoah (24,70) abandonnant 2 et 2,4%.

L'euro s'inscrivait à 1,1849 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1861 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 14,10 dollars à 1.804,85 dollars et le lingot se négociait autour de 48.970 euros, en progrès de 430 euros.