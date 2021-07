Voyages: la Catalogne réimpose des restrictions pour freiner la reprise des contaminations

Avec la flambée des contaminations, les craintes autour du variant delta et la reprise du tourisme en Espagne, la Catalogne va réintroduire des mesures strictes.

La Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner l’augmentation «exponentielle» récente des cas de covid, principalement chez les jeunes, dans cette région du nord-est de l’Espagne.

La porte-parole du gouvernement autonome catalan, Patricia Plaja, a indiqué que les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devraient fermer à partir de cette fin de semaine et qu’il faudrait présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes.