Etats-Unis: une vidéo montre des agents violentant des femmes dans une prison

Une prison américaine pour femmes située dans le New Jersey fait les choux gras de la presse américaine. CNN, vidéo à l’appui, confirme en effet que des abus y ont lieu, comme le disait un rapport à l’origine de la fermeture prochaine de la prison (annoncée en juin par le gouverneur de l’Etat).

Sur les images dévoilées par CNN et relayées par la Dernière Heure, on peut apercevoir des agents usant de la violence sur des détenues. La vidéo est issue des images des bodycams des agents et des caméras de surveillance de la prison, précise CNN.

Dix agents sont sous le coup de poursuites judiciaires suite à ce rapport.