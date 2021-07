Colruyt condamné pour rupture abusive de contrat avec les abattoirs Verbist

La famille Verbist, active depuis des décennies dans le secteur des abattoirs et du commerce de la viande, a obtenu gain de cause devant le tribunal de Bruxelles dans l'affaire qui l'opposait aux supermarchés Colruyt, annonce son avocat Me Mouton dans un communiqué mardi. Elle reprochait à Colruyt une rupture abusive de contrat à la suite de l'affaire Veviba, du nom de l'abattoir bastognard appartenant au groupe familial dans lequel de multiples irrégularités avaient été constatées en mars 2018.