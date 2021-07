Aryna Sabalenka et Angélique Kerber valident leur place en demi-finale de Wimbledon

Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, a battu Ons Jabeur en quart de finale du tournoi de Wimbledon mardi. La Bélarusse de 23 ans n’a pas souffert face à la Tunisienne, 21e tête de série de ce tournoi du grand chelem, et s’est imposée 6-4, 6-3 en 1h13.

Après 40 minutes de premier set assez disputé, Sabalenka l’a emporté 6-4. Elle a enfoncé le clou et a entamé la seconde manche en prenant le jeu de service de son adversaire pour pointer à 2-0 service à suivre. Mais Jabeur, dont c’était la seule apparition à ce stade d’un tournoi du Grand chelem avec l’Australian Open en 2020, a comblé son retard dans la foulée et les deux joueuses pointaient à 3-3 avant que Sabalenka ne remporte un jeu blanc sur son service. Dans la foulée, la Bélarusse parvenait à nouveau à faire le break et pouvait donc servir pour le match. Elle concéda une balle de break dans ce dernier jeu mais redressa la barre pour remporter le match sur sa première balle de match.

Malgré sa 4e place mondiale, ce n’est que la première fois que Sabalenka atteint le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Elle affrontera Karolina Pliskova (N.8) en demi-finale, la Tchèque de 29 ans ayant facilement disposé de Viktorija Golubic (Sui) plus tôt dans l’après-midi.

Kerber en demi

Angélique Kerber, 25e tête de série, a battu Karolina Muchova (N.19) mardi en quart de finale de Wimbledon. L’Allemande de 33 ans, qui sera la doyenne des demi-finales du tournoi de tennis londonien, s’est imposée 6-2, 6-3 en 1h15 face à la Tchèque de 24 ans.

Kerber avait facilement remporté la première manche avant de s’envoler à 5-2 dans la seconde. Muchova parvenait encore à rester dans la course en remportant son jeu de service, mais l’Allemande, sur sa deuxième balle de match, a conclu la partie à 6-3.

Kerber, qui a trois titres du Grand Chelem à son actif, dont l’édition 2018 de Wimbledon, affrontera en demi une des deux Australiennes, Ashleigh Barty (N.1) ou Ajla Tomljanovic, qui doivent s’affronter sur le court central plus tard dans l’après-midi.