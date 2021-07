Voyages: sur quels sites vous renseigner avant de partir en vacances

Le Soir vous a préparé une liste de sites internet à consulter avant de partir en vacances pour éviter toute difficulté ou surprise de dernière minute.

1

Le certificat covid européen

Depuis le 1er juillet 2021, le EU Digital Covid Certificate permet de vous déplacer avec plus de facilité dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Chaque pays se charge de fournir les précieux sésames à ses citoyens. Il est préférable de se le procurer à l’avance. Néanmoins, vous devez savoir que l’existence du certificat ne dispense pas de l’obligation de remplir d’autres formulaires dans certains pays.

– Qu’est-ce qu’un certificat covid <UN>?

– Comment se procurer le certificat covid : en téléchargeant sur l’application CovidSafeBE sur votre smartphone ou en téléchargeant votre certificat sur masante.belgique.be.

– Où demander les tests PCR gratuits

– Où vous faire tester, comment prendre rendez-vous, où trouver le résultat

Lire aussi Voyages: entrée en vigueur du pass sanitaire européen

2

Le service public fédéral des Affaires étrangères

Chaque pays a ses mesures et législations qui doivent être respectées à l’intérieur des frontières, sous peine d’amende, ainsi que ses conditions d’entrée. L’Allemagne, par exemple, préconise le port du masque FFP2. Certains demandent de remplir un formulaire avant d’entrer sur leur territoire. Des informations à ne pas oublier de vérifier. Avant de partir, consultez le site reopen.europa.eu ou le site du service public fédéral des Affaires étrangères. Ce dernier donne des conseils aux voyageurs dans le cadre du coronavirus. La section « conseils par destination » regroupe les avis pour chaque pays.

3

Les informations propres à chaque compagnie de transport (aérienne, ferroviaire…)

On aurait tendance à l’oublier, mais il est également indispensable de vérifier les sites internet des aéroports ou compagnies de transport qu’on pense utiliser. Elles ont chacune des conditions à respecter, encore une fois sous peine d’amende ou d’interdiction de monter à bord. Une large majorité d’entre elles obligent le port du masque et demandent des documents spécifiques. Voici quelques exemples :

– Brussels Airlines

– Brussels South Airport

– Flixbus

– Thalys

– Lufthansa

Attention, lorsque vous effectuez un changement ou un passage par un pays tiers pour accéder à votre destination, les conditions et obligations valables pour chaque pays doivent être respectées.

4

Le site internet de l’endroit où vous comptez loger

Certains hôtels et centres de vacances ont des conditions d’entrée et des règlements à suivre pour restreindre la circulation du virus.

5

Les conditions de retour en Belgique

Les conditions pour le retour dépendent encore bel et bien de la situation sanitaire de chaque pays et de votre situation de vaccination, d’une éventuelle contamination ou d’un test PCR. Pour les voyages à l’étranger de plus de 48 heures, il faut remplir le Formulaire de localisation en ligne dans les 48 heures avant le retour.

Pour toute question concernant les mesures applicables à l’arrivée en Belgique, vous pouvez consulter la section « voyages » du site www.info-coronavirus.be/fr ou contactez le SPF Santé publique au numéro 0800 14 689 ou envoyez un e-mail à l’adresse info-coronavirus@health.fgov.be.

Pour toute question concernant l’accès au territoire belge, veuillez consulter le site du SPF intérieur .

La carte indiquant les codes couleurs est disponible uniquement via le site https ://www.info-coronavirus.be/fr/).

Le call center des Affaires étrangères est joignable au +32 (0)2 501 4000 les jours ouvrables de 9 à 17h (heure belge). Le call center est fermé pendant le week-end et les jours de fête et de pont.