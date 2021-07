Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée d’Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a quitté l’Inter Milan pour rejoindre le Paris Saint-Germain, a confirmé mardi le club parisien. L’international marocain (36 caps) a signé un contrat jusqu’en 2026 dans la capitale française.

Hakimi, 22 ans, a été formé au Real Madrid où il a fait ses débuts professionnels en 2017. Au début de la saison 2018-2019, le Marocain est prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund. À la fin de son prêt en juin 2020, l’Inter Milan l’attire pour 41 millions d’euros. Après une saison dans le club de Romelu Lukaku, Hakimi s’engage au PSG où il a signé un contrat jusqu’en 2026.

« Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui, a confié Hakimi, cité par le communiqué. « Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. »

« La signature d’un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions », a ajouté Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. « Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n’a que 22 ans, mais il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs latéraux de la planète football, et c’est le standard que nous nous fixons au club. »