Les régions d’Espagne sont en rouge ou orange: ce qui change pour les Belges qui partent en vacances

Plus aucune région d’Espagne n’est en vert.

La Catalogne, Aragon, Cantabrie, La Rioja, l’Andalousie, Melilla, la région de Valence et les Canaries sont désormais en rouge. Avec le passage à l’orange de la Galice, du Pays basque espagnol, de la région de Madrid, de Castille-et-León, de Castilla-La Manche, Esrémadure, Murcie et des Baléares, l’Espagne ne compte désormais plus aucune zone verte.

La semaine passée, plusieurs régions d’Espagne telles que La Rioja, Castille-La Manche et l’Andalousie s’étaient déjà parées de rouge.

Quel impact pour les Belges ?

Ce passage au rouge en Espagne peut dès lors avoir un impact sur les retours de vacances de Belges dans les régions concernées. En effet, si vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ou ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Si votre test est négatif, vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

Par contre, si vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement, vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

Si la région d’Espagne d’où vous revenez est en zone orange, vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Comment entrer en Espagne ?

Toutes les informations sur les conditions pour entrer en Espagne se trouvent sur le site web du ministère de Santé Publique d’Espagne.

Les autorités espagnoles obligent tous les voyageurs entrant en Espagne en avion ou en bateau (ceux en correspondance aussi) à remplir le Formulario de Control Sanitario ou Health Control Form.

Les voyageurs venant de la Wallonie ou la Flandre ne doivent pas présenter le certificat de test, de vaccination ou de rétablissement. Ceux en provenance de Bruxelles-Capitale et âgés de plus de 12 ans doivent être en possession d’un Certificat COVID numérique de l’Union européenne.

Si vous souhaitez voyager dans les Caneries, consultez ce site.

Si au cours des deux dernières semaines, vous avez séjourné en Belgique et que vous voyagez en Galice, vous avez l’obligation de remplir, dans les 24 heures suivant votre arrivée, un formulaire sur le site du gouvernement galicien (en espagnol et galicien) ou de communiquer vos données en appelant le +34 881 00 20 21.

Si vous transitez par la France, consultez les instructions à suivre ici.

Les postes frontières entre le Maroc et les enclaves de Ceuta et Melilla restent pour l’instant fermés par l’Espagne. Aucune exception à cette fermeture n’est acceptée.

Quelles restrictions en Espagne ?

Ce sont les Communautés autonomes qui décident quelles restrictions s’imposent sur leur territoire. Pour rappel, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur en Espagne depuis le 26 juin.

En Catalogne, les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine et vous devrez présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des événements en plein air réunissant plus de 500 personnes.

