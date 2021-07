Des vents violents ont balayé Bruxelles et le Hainaut

Une partie de la Belgique a été balayée par des vents violents ce mardi. On de déplore aucun blessé.

A Bruxelles, les pompiers ont enregistré dans la journée de mardi 19 interventions en lien avec les bourrasques qui ont soufflé sur la capitale, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw.

Il y a eu 11 sorties des secours pour des arbres déracinés et huit autres pour des objets divers balayés par le vent sur la voie publique, parmi lesquels des tuiles, des corniches, des gouttières et des branches d’arbre.

A 17 heures, le vent avait disparu et il n’y avait plus d’appels entrant ou en attente au 1722, ni via le guichet électronique www.1722.be. Pour rappel, il s’agit du nouveau système national activé début juillet pour gérer les interventions liées aux intempéries et éviter ainsi d’encombrer la ligne d’urgence 112.

Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus à une vingtaine de reprises depuis mardi matin à la suite des vents violents qui ont balayé le Hainaut occidental. On ne déplore aucun blessé.

De violentes rafales ont commencé à balayer la Wallonie picarde mardi vers 10h30. Parfois suivis de pluies, ces vents tempétueux se sont poursuivis jusqu’à 15 heures. Les pompiers de la zone de secours de Wapi sont intervenus à une vingtaine de reprises, essentiellement pour le tronçonnage d’arbres et de feuillus entravant les routes et des objets sur la voie publique (tôles de zinc envolées…). Les secouristes sont notamment intervenus sur l’autoroute A8 Enghien-Tournai, au niveau de la commune de Forest (Frasnes). Les autres interventions ont été opérées dans les villages de Deux-Acren (Lessines), Bon-Secours et Braffe ’(Péruwelz), Hacquegnies et Moustier (Frasnes-lez-Anvaing), Flobecq, Pipaix (Leuze-en-Hainaut), Isières (Ath), Harchies (Bernissart) et Gaurain-Ramecroix (Tournai). Vers 16 heures, la situation s’est normalisée.

