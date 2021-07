Besix construit la plus haute tour d’Afrique en Côte d’Ivoire (photo)

A l’initiative du ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et en partenariat avec PFO Africa, promoteur et concepteur du projet, le belge BESIX participe à la construction de la Tour F à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’agira de la plus haute tour d’Afrique.

La Tour F est le deuxième projet associant PFO Africa et BESIX et réalisé pour le gouvernement ivoirien. Il s’ajoute à l’usine d’eau potable de La Mé, en cours de construction, l’une des plus grandes installations de ce type en Afrique de l’Ouest et qui produira 30 % des besoins en eau potable d’Abidjan. Les travaux menés par BESIX débutent en ce mois de juillet, avec le lancement des travaux de gros œuvre sur base des fondations existantes.