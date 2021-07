Les pays exportateurs de produits de base sont pris au piège de la pauvreté, selon l'ONU

Bien qu'ils vivent souvent sur des terres parmi les plus riches en ressources, de nombreux pays en développement sont confrontés à une pauvreté persistante en raison de leur dépendance trop importante aux exportations de matières premières, selon un rapport publié mercredi par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Une économie "dépendante des produits de base" tire 60% de ses recettes d'exportation de marchandises tels que le café, le gaz, les métaux et le pétrole, selon la CNUCED - un commerce qui est "fortement associé à de faibles niveaux de technologie" et à "de faibles niveaux de productivité du travail, une faible croissance de la productivité."

En 2019, deux tiers des pays en développement étaient dépendants des produits de base, contre 13% des économies riches ou développées.

Les pays "plus dépendants des exportations agricoles ont généralement un niveau technologique inférieur, suivis par les pays dépendant de l'exploitation minière, puis par ceux dépendant des combustibles", a détaillé le rapport.

La CNUCED ne donnait "que 7% de chances" aux pays en développement dépendant des produits de base d'imiter le Costa Rica, l'Indonésie et la Malaisie en brisant la "malédiction des ressources" et en développant des secteurs manufacturiers productifs. Selon cet organisme de l'ONU, l'utilisation des recettes pour stimuler la productivité et la technologie est une nécessité si ces nations pauvres veulent "échapper au piège qui laisse la plupart de leurs populations pauvres et vulnérables."

Le Fonds monétaire international (FMI) avait déclaré précédemment que les économies en développement pourraient avoir du mal à se remettre de l'impact de la pandémie de coronavirus, même si l'économie mondiale connaît une croissance prévue de 5 à 6% cette année.