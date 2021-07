Coronavirus - Les aéroports régionaux flamands accueillent davantage de passagers

Les aéroports d'Anvers et d'Ostende ont vu leur nombre de passagers augmenter au cours du deuxième trimestre, ont déclaré mardi les directeurs des deux aéroports.

Au total, 32.352 passagers ont décollé depuis l'aéroport d'Anvers au cours du deuxième trimestre. Les représentants se réjouissent également d'un bon taux d'occupation des avions sur les vols de mai et de juin. Il est difficile de comparer ces chiffres avec l'année 2020, marquée par la crise du coronavirus, et avec l'année 2019. En effet, certaines destinations ne sont pas encore desservies, et aucun avion ne décolle vers Londres à la suite de l'arrêt des activités d'Air Antwerp qui n'a pas survécu aux conséquences de la crise sanitaire. L'aéroport est néanmoins en discussion avec des candidats pour reprendre cette liaison.

L'optimisme est partagé par l'aéroport de Bruges-Ostende qui a accueilli près de 28.000 passagers au deuxième trimestre. Le taux d'occupation des avions y est également bon pour les mois de mai et juin.