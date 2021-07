Lucas van Molle nouveau président de la FEF

Elu le 28 juin, Lucas van Molle devient le nouveau président de la Fédération des étudiants francophones. S’il devait initialement prendre ses nouvelles fonctions le 1er août, la démission pour raisons professionnelles de Chems Mabrouk a avancé cette passation de pouvoir, annonce un communiqué de l’organisation étudiante daté de ce mercredi.

La nouvelle équipe, seule en lice aux élections de juin, souhaite se situer dans la « continuité du travail effectué ces deux dernières années ». Elle se veut représentative de l’ensemble des étudiants, et par conséquent est composée de membres originaires de toutes les régions de la Belgique francophone et des trois types d’enseignement. Le nouveau président sera notamment entouré par Steeven Jacquemin, Arno Schrooyen, Emilia Hoxhaj et Romain Balant.