Nouvel accord de coopération entre les ports de Liège et Anvers

Les responsables des ports anversois et liégeois ont signé mercredi un nouvel accord de coopération ayant notamment pour objectif de "renforcer l'offre de transport fluvial et ferroviaire des deux ports sur l'axe stratégique du canal Albert reliant Anvers et Liège", ont indiqué les deux entités dans un communiqué.