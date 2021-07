Examens de juin: réussite en hausse dans les universités mais en légère baisse dans les hautes écoles

Décidément, le covid n’a pas que des conséquences négatives dans le petit monde de l’enseignement supérieur. Alors que les étudiants prennent le chemin des vacances, les recteurs et autres directeurs compilent les résultats pour en isoler quelques enseignements. Avec une grande tendance, comparable mais pas identique à l’an dernier : dans les universités, le taux de réussite en cette année de pandémie est supérieur à celui d’une année normale. Pour autant, il est en légère baisse par rapport au cru exceptionnel de juin 2020. On explique.

Dans les universités

Notons d’abord que le taux de participation (les examens présentés par rapport au volume global d’épreuves) est stable, autour de 80 % en première année de bac par exemple, par rapport aux années classiques. Il était par contre monté à 87 % en juin 2020. Le taux d’examens réussis, lui, est rassurant : en première bac, il était passé de 49 % en 2018 ou 2019 à 66 % en 2020 et 55 % en juin 2021. Moins que l’an dernier, donc, mais 6 % de plus que les années précédentes. On retrouve les mêmes tendances, quoique moins nettes, dans les autres années de bac (71 % de réussite en 2019, 83 % en 2020 et 74 % cette fois) ainsi qu’en master (84 %, 90 % et 87 %).