Les suppressions d'emplois chez TUI France recalées par la cour d'appel de Versailles

En n'appliquant pas "au niveau des zones d'emploi" les critères qui ont déterminé l'ordre de licenciement des salariés travaillant dans ses agences mises en vente, "la société TUI France a méconnu les dispositions" de l'article L. 1233-5 du Code du travail, et l'homologation du PSE (...) est entachée d'"une erreur de droit", estime la cour dans son arrêt daté de mardi.

Cette décision "rend leur dignité professionnelle aux salariés et représentants du personnel" de TUI France, s'est félicité dans un communiqué Lazare Razkallah, secrétaire CGT du comité social et économique (CSE), qui "invite la nouvelle direction de TUI France à travailler avec le CSE et les organisations syndicales dans un esprit de dialogue social" et "dans l'intérêt des salariés qui sont la richesse de l'entreprise".