Wout van Aert dompte le Ventoux et gagne la 11e étape du Tour de France: «Peut-être ma plus belle victoire» (vidéo)

C’est après une double ascension du Mont Ventoux que van Aert s’est imposé. « C’est l’une des ascensions les plus emblématiques du monde. C’est peut-être ma plus belle victoire. Quand on y croit, tout est possible. Il y a beaucoup d’émotion pour moi personnellement, car j’ai eu du mal à arriver au niveau dans ce Tour et nous avons eu tellement de malchance avec l’équipe. Encore aujourd’hui nous avons perdu Tony Martin. C’était une belle motivation pour donner tout ce que j’avais et voir que cela a marché. Je suis très fier »