Jackson Muleka permet au Standard de partager face à Lens en match amical (1-1)

C’est à Billy-Montigny, en plein cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, à 7 kilomètres de Lens, que le Standard a disputé, mercredi en fin d’après-midi, le quatrième match de sa préparation. Qu’il croyait avoir remporté méritoirement grâce à un but de Jackson Muleka tombé à la 25e minute, sur un ballon lobé, après une récupération et un service de Hugo Siquet, lorsque Camara, toute en fin de partie, trompait Arnaud Bodart d’un envoi lointain, sur l’une des rares possibilités françaises.

Sans Selim Amallah, pas encore prêt, et Kostas Laifis, blessé, mais aussi sans Mehdi Carcela, Maxime Lestienne, Aleksandar Boljevic et William Balikwisha, pas présents dans le nord de la France, l’équipe liégeoise a disputé un match sérieux, appliqué, très propre aussi dans les relances, à l’image de sa défense à trois, très jeune, composée de Ngoy, Al Dakhil et Sissako, très bien en place.