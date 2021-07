Tadej Pogacar malmené par Vingegaard au Tour de France: «J’ai craqué, mais je m’en tire bien»

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a été malmené par le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) dans la 2e et dernière ascension du Mont Ventoux vers l’arrivée de la 11e étape du Tour de France mercredi. Le Slovène a même été lâché ne devant son retour qu’à la faveur de la descente qui a suivi. Pogacar a fini 4e de l’étape et conserve son maillot jaune, mais était conscient d’avoir été bousculé.

« J’ai craqué, voilà. C’était une journée super dure avec cette chaleur », a commenté Pogacar sur le podium. « Et je m’en tire bien, je suis satisfait. Il y a eu une grosse bagarre dès le début. Et surtout dans la 2e ascension du Mont Ventoux, où j’ai explosé sur la fin. Vingegaard a attaqué, et je n’ai pas pu le suivre. Ensuite on a bien travaillé avec Carapaz et Uran pour le reprendre. Il a fallu rester calme, trouver un nouveau rythme pour atteindre le sommet et ensuite on a pu s’organiser dans la descente. Je savais que la descente serait un bon terrain pour revenir sur lui. Je ne suis pas surpris que Vingegaard soit l’un des meilleurs grimpeurs du peloton, il est très fort. L’échappée a été très forte, on n’a pas pu réduire l’écart en dessous de 5 minutes pendant très longtemps. C’était une dure journée de montagne. J’ai hâte d’arriver aux Pyrénées. »