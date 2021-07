Vidéo de Dembélé et Griezmann: Barcelone présente ses excuses et pense à des sanctions

Le FC Barcelone a présenté ses excuses suite à la diffusion de la vidéo sur laquelle les internationaux français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann tiennent des propos racistes et insultants. Le Barça pourrait prendre des sanctions.

Les deux joueurs ont déjà exprimé leurs excuses et leurs regrets, mais le club continuera à prendre les mesures internes nécessaires, a annoncé Barcelone qui condamne « des mots et des gestes désobligeants envers les communautés nippone et asiatique. Les valeurs du club doivent être respectées à tous les niveaux. Il n’y a pas de place pour le racisme au FC Barcelone », a expliqué le club catalan par la voie d’un communiqué publié en langue japonaise et relayé par Sport et Mundo Deportivo.