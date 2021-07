Coronavirus - Lagardère injecte 25 millions d'euros dans les boutiques de l'aéroport de Bruxelles(PRESS)

Mardi soir, alors qu’il sortait d’un studio d’enregistrement à Amsterdam, un journaliste vedette de la télévision néerlandaise a été la cible de tirs. Grièvement blessé à la tête, il se trouvait encore mercredi soir entre la vie et la mort. La nouvelle a provoqué une avalanche de réactions d’indignation en Europe et dans le monde, mais aussi et surtout aux Pays-Bas où certains y voient une énième attaque contre l’Etat de droit.