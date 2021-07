Tiesj Benoot, contraint à l’abandon au Tour de France: «J’espère que cela ne compromettra pas ma présence aux Jeux»

Tiesj Benoot a chuté une première fois lors de la première étape, puis à deux reprises lors de la troisième. « Je continue à subir les conséquences de ces chutes. J’avais espéré me sentir mieux après le jour de repos. Le week-end dernier, j’ai beaucoup souffert dans la montagne et ça n’a qu’empiré après le jour de repos. J’en paie le prix maintenant. »

Le Gantois ressent des douleurs aux ischios-jambiers et à la hanche. « Les blessures ne sont pas très graves. Je pense que quelques jours de repos et de traitement devraient suffire pour me retaper, mais c’est évidemment une déception de quitter le Tour de cette façon. J’espère que cela ne compromettra pas ma participation aux Jeux et je vais tout faire pour y arriver dans ma meilleure forme ».