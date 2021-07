Frank Vandenbroucke: «Je ne peux pas comprendre que quelqu’un du secteur des soins de santé ne se fasse pas vacciner»

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke travaille sur les moyens d’augmenter le taux de vaccination du personnel de certaines institutions de soins de santé. Il l’a suggéré sur Terzake mercredi soir. « Je ne peux pas comprendre que quelqu’un qui travaille dans le secteur de la santé, et qui est donc impliqué dans les soins de santé, ne se fasse pas vacciner. Cela ne me convient pas, et je trouve même cela irresponsable et non professionnel », a-t-il déclaré mercredi à Terzake.