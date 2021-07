Record de transactions immobilières au premier semestre

"Les taux d'intérêt restent assez bas et dans l'ensemble de l'économie on constate une demande forte pour tous les types d'actifs, dont l'immobilier fait partie. Beaucoup de particuliers ou d'investisseurs se recentrent sur l'immobilier et sont prêts à y placer de l'argent immobilisé par ailleurs depuis un certain temps pour acheter un bien", commente le notaire Renaud Grégoire. En matière d'investissement, les terrains à bâtir rencontrent d'ailleurs un nouveau succès, ajoute-t-il, car ils présentent l'avantage d'être un placement "qui ne nécessite pas de location, pas de gestion".

Bien que plus soutenue en Wallonie (+19,4% par rapport au 1er semestre 2019), la hausse de l'activité immobilière se constate dans toutes les Régions (+16,1% en Flandre et +8,8% à Bruxelles).