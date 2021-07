Effondrement d’un immeuble près de Miami Beach: les secours mettent fin aux recherches de survivants

«C’est avec une profonde et vive tristesse que je vous annonce cet après-midi que nous avons pris la décision extrêmement difficile de passer de la phase de secours et de recherches à celle de collecte (des cadavres)», a déclaré Daniella Levine Cava, en précisant que 86 personnes étaient toujours manquantes.

Parmi ces personnes, on dénombre des dizaines de Latino-Américains originaires d’Argentine, de Colombie, du Paraguay, du Chili et d’Uruguay. Les enquêteurs vont continuer à vérifier si ces personnes disparues se trouvaient ou non à l’intérieur de l’immeuble lorsqu’il s’est effondré.