JO 2020: le gouvernement s’apprête à réinstaurer l’état d’urgence sanitaire au Japon

Le gouvernement japonais a confirmé jeudi son intention d’instaurer un nouvel état d’urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo qui doivent s’ouvrir dans deux semaines, laissant présager de JO avec peu ou pas de spectateurs.

Les mesures envisagées sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant au Japon la vente d’alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt.