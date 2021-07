Coronavirus: que sait-on des variants epsilon et lambda?

Alpha, Bêta, gamma, delta : le nom de ces quatre variants fait désormais partie de notre vie quotidienne. Mais, depuis quelques jours, on entend plus régulièrement parler de deux autres souches : l’epsilon et le lambda. Faut-il s’inquiéter pour autant ?

Non, à en croire Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB, interrogé sur Bel RTL ce jeudi matin. « Ils sont inquiétants parce qu’ils rassemblent un certain nombre de mutations qui pourraient affecter les caractéristiques du virus, et faire qu’il pourrait se propager plus rapidement ou contourner la protection immunitaire. Une crainte qui existe pour le variant delta mais là, il semblerait que le vaccin continue à fonctionner », a-t-il expliqué. « On peut donc espérer que les vaccins restent efficaces pour les variants epsilon et lambda ». Les autorités et les scientifiques tiennent ces deux variants à l’œil mais il n’y a donc pas de quoi paniquer.