Un consortium wallon choisi pour recycler les panneaux photovoltaïques en France

Les panneaux solaires fleurissent un peu partout en Europe ces dernières années. Leur durée de vie n'est cependant estimée qu'à 25 ans. L'Union européenne a donc souhaité encadrer la fin de vie attendue des premières installations.

Solarcycle a vu le jour en 2012. Plusieurs acteurs se sont rassemblés au sein de ce projet soutenu par la Région wallonne: les Universités de Bruxelles et de Liège pour le raffinage et la purification des matériaux, Recma Groupe pour le regroupement et le démantèlement des panneaux et enfin le groupe Comet, pour le traitement et la valorisation.