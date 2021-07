Roberto Martinez reste en poste pour les prochains matches des Diables: «Nous sommes concentrés sur le Mondial 2022»

Pour la première fois depuis le retour des Diables rouges en Belgique après l’élimination en quarts de finale de l’Euro, Roberto Martinez se présentait devant la presse. Le sélectionneur national a évoqué la fin de parcours des Diables au championnat d’Europe et l’avenir de ceux-ci alors que les qualifications pour le Mondial 2022 vont continuer en septembre.

Dès la première question, Roberto Martinez a confirmé qu’il resterait bien en place pour les prochains matches des Diables : « Il y a eu beaucoup de discussions autour de mon futur avant et pendant le tournoi. Nous sommes très déçus du résultat de l’Euro mais on va se relever. Les prochains matches arrivent pour la qualification pour le Qatar. Je suis concentré sur ces matches et sur la Nations League ».