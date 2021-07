Coronavirus: le nombre de cas grimpe plus vite que le nombre de tests (infographie)

Une situation qui ne devrait pas s’améliorer : on recense déjà 975 cas le 5 juillet, qui seront intégrés ce vendredi dans le calcul de la moyenne, qui devrait encore augmenter.

Entre le 28 juin et le 4 juillet, 572 personnes ont été contaminées par le coronavirus en moyenne chaque jour, soit 70% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés jeudi par l’Institut de santé publique Sciensano.

La hausse du nombre de cas détectés est la plus spectaculaire en Brabant wallon (+178%), en Flandre orientale (+123%) et en province de Luxembourg (+115%). Seul le Hainaut présente encore une baisse du nombre de contaminations (-5%). On note également uen différence selon les tranches d’âge. C'est parmi les 10-29 ans que le nombre de contaminations est en pleine explosion.

Davantage de tests

Près de 64.300 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement - en hausse de 53% par rapport à la période de comparaison précédente -, pour un taux de positivité qui reste relativement stable à 1,1%. Le pourcentage de tests positifs au virus a été plus élevé chez les plus jeunes (1,4% chez les 0-9 ans et le même pourcentage chez les 20-39 ans).

Les hospitalisations continuent à baisser, mais ici aussi le recul semble ralentir. En moyenne, 18 personne ont été hospitalisées entre le 1er et le 7 juillet, soit une diminution de 2% par rapport à la semaine précédente. Au total, 256 lits d’hôpital sont occupés par des patients covid (-15%) dont 99 lits en unité de soins intensifs (-26%). Depuis deux jours, on observe un frissonnement au niveau des nouvelles hospitalisations : 28 admissions sur la journée de mardi contre 18 le mardi précédent ; 24 lundi contre 14 le lundi précédent.