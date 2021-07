De Croo sur l’affaire Haouach: «La séparation entre l’Eglise et l’Etat est un principe fondamental»

Durant la séance plénière de la Chambre de ce jeudi, des questions ont été adressées au gouvernement à la suite de la polémique née des propos de la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Ihsane Haouach, sur la séparation de l’Église et de l’État dans une interview au Soir ce week-end. La secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz, à l’origine de la nomination de Mme Haouach, mais également le Premier ministre, Alexander De Croo, répondent aux questions des députés. Tous les groupes participent au débat, à l’exception du PTB et de Vooruit.

Alexander De Croo a répondu aux questions des députés. Il a rappelé que « ce qui nous lie en tant que Belges, ce n’est pas une conception toute faite de ce qui est bon, et encore moins une interprétation religieuse de celle-ci. Ce qui nous lie véritablement, c’est notre citoyenneté, ancrée dans notre Constitution, le contrat social universel auquel tous les Belges doivent adhérer. Et notre Constitution est très claire ». Il a insisté sur le fait que que « la séparation des Églises et de l’État, la primauté de l’État de droit sur la loi religieuse, sont des valeurs inaltérables sur lesquelles nous ne pouvons transiger ».