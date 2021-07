Stéphane Bréda: «Il n’y avait pas penalty sur Sterling mais bien une intention manifeste de tricher»

La victoire anglaise ayant conduit les Three Lions en finale a beau être totalement méritée au vu du déroulement de la rencontre de ce mercredi soir, elle n’en restera pas moins à jamais liée à ce penalty généreusement accordé par l’arbitre néerlandais Danny Makkelie face à des Danois qui méritaient une autre sortie.

« Je n’arrive pas à expliquer ce penalty et encore moins l’absence de réaction du VAR », analyse notre consultant arbitrage Stéphane Bréda. « Ici, on n’est pas dans une zone d’interprétation. Le VAR voit les images d’une même qualité que le public et après de nombreuses vues, je n’ai toujours pu la moindre faute. Le seul contact est avec le deuxième joueur danois (NDLR : Mathias Jensen,) mais c’est avec la hanche et il faut rappeler que tous les contacts ne sont pas fautifs, surtout que le joueur anglais est déjà en train de tomber. Pour moi, il y a une intention de tricherie manifeste. Je pense que l’attaquant cherche le penalty plus qu’autre chose. »