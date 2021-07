Voyages: le Portugal et presque toute l’Espagne passent au rouge

La quasi-totalité du territoire espagnol et tout le Portugal sont désormais en rouge. La carte de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vient d’être mise à jour.

Le reste de la carte reste majoritairement inchangé. L’Allemagne, l’Italie et la France restent en vert. C’est également le cas pour la Wallonie et la Flandre, mais pas pour Bruxelles qui est toujours en orange.