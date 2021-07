Grève de la faim des sans-papiers: lutter contre l’exploitation économique devient prioritaire pour Sammy Mahdi

Le Secrétaire d’État fédéral à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a indiqué jeudi placer la lutte contre l’exploitation économique en tête des priorités du gouvernement. Une annonce qui suit la visite du rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, Olivier De Schutter, aux sans-papiers en grève de la faim à l’église du Béguinage de Bruxelles.

Le rapporteur de l’ONU s’est rendu jeudi à l’église du Béguinage pour recueillir des informations et témoignages. Il pourrait ensuite faire part de ses préoccupations à la Belgique via une « communication au gouvernement », conformément aux procédures officielles.

Sammy Mahdi a déclaré plus tard dans la journée attacher une grande importance aux droits humains et aborder régulièrement la question avec les Nations unies. Le Secrétaire d’État a d’ailleurs fait visiter le centre d’accueil du Petit-Château au Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, et s’est entretenu avec des représentants du Haut Commissariat à Bruxelles et en Grèce.