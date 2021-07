Voyages: ce que le passage au rouge du Portugal et de l’Espagne change pour les Belges

Les régions de Galice, de Castille-La Manche, et l’enclave Melilla sont encore en orange. Il n’y a plus que l’enclave de Ceuta qui est en vert. Le Portugal continental est entièrement en rouge. L’île de Madère est en vert et les Açores sont en orange.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

Si la région d’Espagne d’où vous revenez est en zone orange, vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Conditions d’entrée et restrictions en Espagne

Toutes les informations sur les conditions pour entrer en Espagne se trouvent sur le site web du ministère de Santé Publique d’Espagne.

Les autorités espagnoles obligent tous les voyageurs entrant en Espagne en avion ou en bateau (ceux en correspondance aussi) à remplir le Formulario de Control Sanitario ou Health Control Form.

Le port du masque est désormais obligatoire sur tout le territoire espagnol et dans tous les lieux publics à partir de 6 ans.

Les voyageurs venant de la Wallonie ou la Flandre ne doivent pas présenter le certificat de test, de vaccination ou de rétablissement. Ceux en provenance de Bruxelles-Capitale et âgés de plus de 12 ans doivent être en possession d’un Certificat covid numérique de l’Union européenne.

Si vous souhaitez voyager dans les Canaries, consultez ce site.

Si au cours des deux dernières semaines, vous avez séjourné en Belgique et que vous voyagez en Galice, vous avez l’obligation de remplir, dans les 24 heures suivant votre arrivée, un formulaire sur le site du gouvernement galicien (en espagnol et galicien) ou de communiquer vos données en appelant le +34 881 00 20 21.

Si vous transitez par la France, consultez les instructions à suivre ici.

Les postes frontières entre le Maroc et les enclaves de Ceuta et Melilla restent pour l’instant fermés par l’Espagne. Aucune exception à cette fermeture n’est acceptée.

Ce sont les Communautés autonomes qui décident quelles restrictions s’imposent sur leur territoire.

Conditions d’entrée et restrictions au Portugal

Toutes les informations sur les conditions pour entrer au Portugal sont disponibles sur le site du SPF Affaires Étrangères.

Du 1er mai au 11 juillet, l’état de calamité est en vigueur. La vigilance reste donc hautement recommandée. Cette situation est réévaluée chaque semaine.

Si vous prenez un vol direct à partir d’un aéroport belge vers le Portugal, les résidents belges sont autorisés à se rendre au Portugal, à condition d’être capable de présenter (pour les plus de 12 ans) :

– soit un test rapide antigène covid , rédigé en anglais et dont la validité est inférieure ou égale à 48 heures.

– soit un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN, p. ex. un test PCR) rédigé en anglais, et dont la validité est inférieure ou égale à 72 heures.

– soit un certificat numérique covid de l’UE .

Si vous y allez en voiture, ces demandes ne sont pas obligatoires, mais puisque la situation peut rapidement changer, il est fortement recommandé d’être en possession d’un de ces documents.

En ce qui concerne les mesures générales dans tout le pays : tous les commerces et centres de shopping sont ouverts ; les bibliothèques, archives, musées, monuments, cinémas, théâtres, auditoriums et galeries d’art sont ouverts ; les restaurants, cafés et pâtisseries le sont aussi jusqu’à 22h30 et les foires et bourses sont autorisées sous contrôle des autorités locales et en respectant les mesures d’hygiène en vigueur.

Il est également conseillé de consulter le site web du « Tourisme Portugal ».

