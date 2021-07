Faut-il s’attendre à voir des Diables prendre leur retraite internationale? «Aucun joueur ne m’a dit qu’il voulait arrêter»

Roberto Martinez l’avait déjà répété à l’envi avant l’Euro. Son discours n’a pas changé à l’issue d’un tournoi qui s’est brutalement terminé vendredi dernier après une défaite contre l’Italie en quarts de finale (2-1). Les prochains mois avant le Mondial 2022 seront intenses et le technicien espagnol est déjà tourné vers les prochains objectifs de ses Diables rouges. « Nous devons continuer à être l’un des favoris pour la prochaine Coupe du monde. Nous sommes en bonne position après trois journées des qualifications, il faut continuer à se maintenir en haut du classement », a lancé le sélectionneur jeudi en visioconférence de presse. « Je pense que cet Euro est très particulier à plusieurs égards, notamment en raison des restrictions liées au Covid-19 et des voyages (beaucoup plus nombreux pour certaines équipes, ndlr). J’ai la conviction que le tournoi au Qatar sera beaucoup plus normal, équitable pour tout le monde. »

Martinez a évoqué les probables départs et arrivées que pourraient subir son effectif d’ici le Mondial 2022. « Aucun joueur ne m’a dit qu’il voulait arrêter. Ils veulent tous continuer l’aventure », a assuré Martinez avant de parler des probables futurs membres du groupe. « Les prochains douze mois seront essentiels. Le football est une question d’évolution et certains jeunes frappent à la porte. Les quatre jeunes plus proches du onze sont Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren », a-t-il lancé.

« Ils sont prêts mais il y a aussi huit autres joueurs qui ont les qualités pour se montrer. Nous devons créer nos propres talents, les soutenir et travailler sur la qualité. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en perdre en cours de route », a détaillé Martinez.