Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a mieux résisté que ses voisins européens

Les craintes reprenaient le dessus jeudi en Europe, l'augmentation du chômage US et une ouverture en nette baisse de Wall Street ne devaient pas arranger les choses avec des reculs dépassant par moment les 2 pc. Le BEL 20 abandonnait finalement 1,41 pc à 4.118,52 points avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception de UCB (89,64) qui avait viré de 0,72 pc à la hausse. Melexis (86,35) et Elia (90,20) avaient pris la tête en chutant de 3,57 et 3,11 pc devant Ackermans (141,30) qui reculait de 2,69 pc, Aperam (44,69) et Umicore (50,54) de 2,53 et 2,24 pc. AB InBev (58,67) cédait toujours 1,86 pc, KBC (64,12) et Ageas (45,47) se dépréciant de 1,05 et 1,94 pc. Solvay (107,15) cédait 0,37 pc tandis que arGEN-X (259,70) et Galapagos (56,08) étaient négatives de 1,18 et 1,11 pc. Proximus (16,39) et Telenet (31,56) valaient 0,91 et 2,23 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,00) et Bpost (10,37) perdant par ailleurs 3,06 et 0,38 pc. GBL (93,88) et Sofina (364,40) étaient négatives de 2,21 et 2,25 pc, les trois sociétés immobilières perdant moins de 1 pc.