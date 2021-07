Gestes barrières: le suivi des règles sanitaires s’effrite

Clap cinquième et de fin. Une équipe de psychologues de l’UCLouvain a étudié depuis début avril le suivi des gestes barrières par un même échantillon de population sondé régulièrement (notamment via les sites partenaires du Soir et de SudPresse), et ce alors que la situation épidémiologique s’améliorait progressivement et que les mesures s’assouplissaient. Menée sous la houlette du psychologue de la santé Olivier Luminet et financée par la Fondation Louvain, cette étude longitudinale vient de livrer ses premiers résultats.

Comme le montraient déjà les volets intermédiaires, ils concluent à une adhésion moins forte de la population vis-à-vis des règles sanitaires, surtout en ce qui concerne la limitation des contacts et la distance physique. S’ils sont également moins suivis au fil du temps, le port du masque et le lavage des mains se maintiennent à des niveaux élevés. « Ceci témoigne probablement du besoin naturel qu’ont les individus à socialiser avec les autres, dans le cadre d’interactions réelles et face à face ainsi qu’aux modifications des règles en vigueur liées aux interactions sociales autorisées », estime le rapport.