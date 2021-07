Nordin Jbari tacle Roberto Martinez: «Ce n’est pas un entraîneur avec lequel on gagne un tournoi»

Six jours après l’élimination de la Belgique, battue par l’Italie en quarts de finale de l’Euro vendredi dernier à Munich (2-1), Roberto Martinez s’est présenté devant la presse pour dresser le bilan du tournoi continental, confirmant qu’il restait bel et bien à la tête de l’équipe nationale. Le Catalan, sous contrat jusqu’au Mondial 2022, qui arrive déjà à grandes enjambées, n’avait pas voulu évoquer son avenir dans la foulée de l’élimination. Jeudi en visioconférence de presse, il a mis les points sur les i. « Mon attention est déjà portée sur la suite des qualifications pour la Coupe du monde et le Final Four de la Ligue des Nations », a-t-il assuré.

Pour l’ancien joueur Nordin Jbari, aujourd’hui consultant pour la RTBF, la Fédération fait tout simplement fausse route en choisissant de maintenir sa confiance envers l’entraîneur espagnol. « Il n’y a pas eu d’évolution depuis qu’il est là. Notre ambition doit être de gagner. Ce n’est pas un mauvais entraîneur mais ce n’est pas un entraîneur avec lequel on gagne un tournoi. Nous sommes le seul pays favori à ne pas presser vers l’avant. Toutes ces critiques ne datent pas de cet Euro, cela fait plusieurs années que c’est comme ça. »