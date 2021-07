Météo: bientôt 50 degrés au Maroc

Depuis quelques jours, des vagues de chaleur touchent plusieurs régions de la planète et cela ne devrait pas se calmer d’ici peu. Le mois de juin qui vient de s’écouler a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord. Encore aujourd’hui, de grosses chaleurs persistent encore et toujours.

On a enregistré plus de 33ºC en Laponie finlandaise, un record depuis 1914. Le nord de la Norvège a frôlé les 34ºC. Le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique devraient également souffrir de chaleurs intenses. On enregistre déjà aujourd’hui près de 50ºC par endroits en Libye et en Algérie. D’ici quelques jours, les températures devraient grimper jusqu’à 47ºC en Espagne et jusqu’à 50ºC au Maroc.