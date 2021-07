Nils Politt vainqueur de la 12e étape du Tour de France: «C’est un rêve de gagner ici»

Pour la plupart des coureurs, le Tour de France constitue la Mecque du cyclisme. Pouvoir y lever les bras est un accomplissement. Nils Politt, vainqueur en solitaire jeudi à Nîmes et membre de l’échappée du jour, ne déroge pas à la règle. « C’est tout simplement incroyable, je n’y crois pas. C’est un rêve de gagner ici », a lancé l’Allemand au micro de l’organisation après l’arrivée de la 12e étape. « Ce matin, Peter Sagan a dû quitter le Tour en raison de problèmes au genou. Cela a changé notre tactique. Nous devions nous montrer plus offensifs », a analysé le pensionnaire de l’équipe BORA-hansgrohe. C’est d’ailleurs en se montrant actif dès les premiers kilomètres, marqués par un vent violent, que Politt a pu accrocher la bonne échappée.

« Je me sens bien depuis quelques jours. J’ai tenté de donner le meilleur de moi-même et j’ai décroché cette victoire. C’est fou »’, a ajouté celui qui a passé la majeure partie de la journée dans un groupe de tête constitué de 13 éléments, dont les Belges Edward Theuns et Brent Van Moer.

« Il y avait des sprinteurs et des hommes rapides devant avec moi. Je savais qu’il fallait durcir la course et attaquer. J’ai placé une première accélération, ce qui a réduit le groupe à 4 éléments. Il fallait ensuite tout donner dans la dernière bosse, ce que j’ai fait. »